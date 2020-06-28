台東瑜珈女孩廖庭涓，在沙灘上示範戶外瑜珈，動作到位。（莊哲權攝）

瑜珈運動風氣近幾年在台東逐漸興起，尤其在運動觀光的推波助瀾下，業者推出「瑜珈小旅行」，結合在地沙灘、日出、草原、星空等自然美景，透過剛柔並濟的瑜珈動作，喚醒身體小宇宙，吸引不少外縣市遊客來體驗與大自然一起呼吸、冥想的戶外瑜伽，在後疫情時期格外療癒。

瑜珈老師廖庭涓說，跟西部大城市相較，台東自然美景唾手可得，非常方便，加上鐵人三項、衝浪、國際馬拉松等運動觀光興起，屬於小眾運動的瑜珈近3、4年來在台東漸成風氣，特別是有瑜珈教室業者推出與台東大自然美景結合的「瑜珈小旅行」，更是吸引不少外縣市民眾專程前來體驗。

「睡了一夜的僵硬身體， 在柔中帶剛的練習中，溫柔地甦醒過來」，廖庭涓說，瑜珈小旅行遊程有日出沙灘瑜珈、戶外空中瑜珈、 星空或月光陰瑜珈、草地瑜珈、湧泉公園瑜珈等等，尤其清晨5：30分在沙灘上呼吸、冥想時，耳邊伴著浪濤聲，及緩緩升起的朝陽，充滿能量，非常療癒。

台東瑜珈女孩廖庭涓約5年前接觸瑜珈，就被瑜珈的冥想與哲學深深吸引，她說，原本容易鑽牛角尖、自我懷疑的個性，也在認識了瑜珈之後，心境更加開闊，在疫情逐漸解封之際，歡迎大家來台東，體驗身心靈大解放。

(中時 )