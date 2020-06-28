白杰透過「就業金卡」，帶著1家5口來台定居。（白杰提供）

曾在台傳教2年的美籍人士白杰（Michael Bowcutt），非常喜歡台灣的居住環境及便利，返美之後一直想來台工作及定居，最近獲知移民署推出「外國專業人才申辦窗口平台」，只要符合資格的專業人士，即可透過線上遞交申請「就業金卡」，以最短的時間審核，白杰日前順利帶著妻女來台，笑著表示，一切宛如童話般結局，希望「王子與公主從此在台過著幸福快樂的日子！」

移民署表示，白杰畢業於美國猶他州立大學機械工程學系，因傳教關係曾在台長住兩年，返美後非常想念台灣的環境及朋友，因本身從事半導體科技業，後來找工作時也選擇有外派台灣的公司，雖然妻小都在美國，但他仍以商務人士免簽方士，長年往返美、台兩地。

白杰近年想久居台灣的想法越來越強烈，經與妻小溝通後，決定全家一起來台，他在新竹科學園區一家專門生產全自動化半導體的公司，找到業務經理一職。

白杰當時帶著1家4口，以免簽證提來台找房子，當時妻子還已懷孕6個多月，他擔心家人及即將出生的第3個小孩居留問題，移民署工作站人員針對他的疑問逐一解說，最後也順利核發「就業金卡」給他，全家5口都已獲得居留證。

目前擁有妻兒相伴的白杰，不但工作順利，中文流利的他，特別喜歡台灣的小吃美食，並交了許多在台好友，假日喜歡帶家人到處遊玩，表示台灣已是他的第二故鄉，希望一直能在這裡生活。

移民署指出，因應「外國專業人才延攬及僱用法」自2018年2月8日施行，放寬外國專業人才簽證、工作、居留相關規定，建構友善的工作及居留環境，至今已經滿2年，已有近百名外籍友人，透過專案順利抵台。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，配合政府攬才計劃，日前更啟用「外國專業人才申辦窗口平台」，針對具經濟、金融、科技、文化、藝術、建築、設計、教育及其他等8大領域特殊專長，或每月薪資16萬台幣以上的外國特定專業人才，整合跨部會資源，提供「簽證、工作證、外僑居留證及重入國許可」四證合一的單一窗口申辦服務，還可透過英文進行網路申請，歡迎符合條件的外國專業人才，透過「就業金卡」的服務申請台來。

(中時 )