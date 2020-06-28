潔瑪雅特頓在《007量子危機》美艷龐德女郎。（摘自IMDb）

《007量子危機》美艷龐德女郎、《女巫獵人》強悍獵人的女星潔瑪雅特頓，在新作《戀夏時光》翻轉形象。她過往多詮釋性感、俐落的電影角色，甚至還曾為戲大方露點，展現姣好身材，令觀眾為之驚艷。這次演出《戀夏時光》，潔瑪一別過往火辣形象，化身為邋遢孤僻的女科學作家，穿著打扮奇特，還留著一頭凌亂蓬鬆的長捲髮，除此之外，為了更貼合角色樸素的性格，潔瑪甚至同意素顏演出，可說是為戲奉獻不少！然而潔瑪仍表示很開心接演這個角色：「她跟其他角色很不同，非常直率、有話直說，我演得很過癮！」

英國溫馨電影《戀夏時光》由曾獲得英國最高戲劇獎奧利佛獎的才女導演潔西卡史瓦（Jessica Swale）執導，電影描述性格孤僻的女科學作家被迫收容一名男孩，從百般不情願到逐漸敞開心房的溫情故事，被視為《天才的禮物》《奇蹟男孩》後最溫暖感人的電影。身兼編導的潔西卡表示：「我想透過《戀夏時光》傳達『思想開放』的重要性，相信純真與真實可以改變偏見及刻板觀念。」該片7月24日在台上映。

(中時 )