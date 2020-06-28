小金門的海景讓人心曠神怡。（李金生攝）

小金門的特殊地質景觀，吸引各地遊客來訪。（李金生攝）

新落成的「成秀文旅」揭幕啟用，落地景觀窗可飽攬無敵海景。（業者提供）

「成秀文旅」在3位縣長、前金防部司令賈輔義和300位鄉親的祝福聲中揭幕，為離島旅遊在海上插上一座全新地標。（業者提供）

楊鎮浯縣長（左）期待優質旅店為離島旅遊帶來更多觀光客。（業者提供）

「成秀文旅」雅致的內部裝潢。（業者提供）

金門「跳島旅遊」主打藍海弧線，小金門是金門本島往返「離島中離島」大膽的中途島，當地1家擁有15間落地景觀房，可盡攬絕美海景、平疇綠野的文創旅店今（28）日在3位縣長、前金防部司令賈輔義和300位鄉親的祝福聲中揭幕，為離島旅遊在海上插上一座全新地標。

這家坐落於烈嶼鄉黃埔村，店主人洪毓璿特地從雙親名字中，各取1字命名的5樓建築「成秀文旅」，是目前小金門離島最具規模，洋溢海島渡假風的旅宿，客群鎖定高端客、小資族群和親子遊，提供遊客最賞心悅目、慵懶舒適的離島體驗。

以超高強度玻璃為外觀主設計的旅店，每間景觀房都有大片落地窗，金廈海域萬頃碧波盡收眼底，更可遠眺大陸廈門灣櫛比鱗次的海岸樓景，藍天碧海旖旎風光之外，也可穿梭古典閩南古厝群，欣賞百年傳統建築之美，三五好友相約穿上夾腳拖，走在金黃色柔細海灘上，盡情徜徉在水天一色中，絕對讓人流連忘返。

金門開放觀光近30年，小金門離島一直維持它神祕、純樸的面貌，走過烽火歲月的戰地遺跡、豐富多樣的生態資源，隨著九宮坑道、沙溪堡、麒麟山、雙口海邊、文化館、地雷主題館、后麟步槍模擬射擊館等景點的開放，一再出現在網友的貼文美圖中，讓這座入選交通部「經典小鎮」的島嶼成為金門遊的熱點之一。

遊客走入潮間帶、溼地，飽覽離島特有的貓公石、玄武岩地質景觀，悠閒品嘗在地著名小吃芋頭料理、蚵仔麵線、蚵嗲和美味竹葉貢糖，好吃、好玩讓遊客好開心之外，也讓身心獲得徹底解放。

楊鎮浯、李沃士與李炷烽3位前、後任縣長和前金防部司令賈輔義中將，以及300位鄉親一起見證落成啟用，期待在明年金門大橋通車後，串連成海上觀光帶，為小金門、大膽島帶來更多的遊客，讓金門「跳島旅遊」成為國旅的首選。

(中時 )