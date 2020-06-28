抗議市議員及民眾於台中火力發電廠前，發起連署以具體行動卑葛台電的「鴨霸」！（陳淑芬攝）

市議員冉齡軒（左起）、羅廷瑋、黃健豪等人，於台中火力發電廠前靜坐，表達中部人的不平之鳴！（陳淑芬攝）

國民黨籍市議員黃健豪、羅廷瑋於28日下午自發性前往台中火力發電廠靜坐，向台電抗議2號燃煤機組違法開啟！市議會黨團執行長吳瓊華及副書記長冉齡軒聞訊後立即前往探視，除向兩位議員表達聲援，也在現場提出「爭好氣、顧健康」的訴求；呼籲更多在乎健康與環境保護的民眾、團體，自發性到場替議員加油打氣並簽名支持，用實際行動向中央政府表達中部人的心聲。

市議會國民黨團書記長陳政顯表示，日前東海大學的一份民調顯示，近8成市民認同市府去年廢止中火2部老舊燃煤機組許可證，因為自去年中火減少燃煤機組後，眾多市民都表示台中的空氣品質變得更好了、天空出現藍天的的天數也越來越多。

陳政顯說，根據台電自己的資料顯示，過去十幾天的備轉容量率都在10％以上，最高還來到12.87％，根本就沒有缺電；蔡英文總統去年10月也才自己說過：「不缺電不是一句話，已經是不必爭辯的事實」，中火卻在用電無虞且操作許可證過期的情況下，逕自開啟2號燃煤機組，這讓許多鄉親及鄰近縣市的居民覺得不解也深感憂心，不解的是不缺電為什麼要在端午節前匆忙開啟2號燃煤機組，擔心的是又要重現過去幾年整日陰霾的髒空氣。

執行長吳瓊華表示，黃健豪與羅廷瑋議員自發性隻身到中火發電廠前靜坐抗議，是要透過和平且理性的方式，告訴大家國民黨在乎好空氣、在乎多數民眾對健康生活環境的追求；他們願意挺身而出，請中央聽聽地方的聲音，中部居民不願意用肺換電也不願意以肺養綠；如果中央說發展綠電是為了保護環境，那開啟2號燃煤機組、增加碳排放與空氣污染，這樣環保嗎？

吳瓊華說，乾淨天空是大家的、好空氣也是大家的，台中人不願意當空氣清靜機，中部人想要追求的是無煤無污染的健康家園，雖然現階段做不到，但1部1部減少燃煤機組，從減煤低污染開始做起，總有1天無煤家園就會實現。

我們希望有更多認同減煤、無煤理念的民眾一起來路過，用簡單的一句話給正在靜坐的議員打氣，也可以寫下您的訴求，讓我們透過眾人的力量，向中央政府表達2號機組立即停機的心聲，也呼籲中央政府不要自打嘴巴，增加燃煤和環境保護、和維護人民健康的目標絕對是背道而馳的！

副書記長冉齡軒表示，癌症已連續38年高居國人死因的第一名，當中死亡率第一的癌症就是「肺癌」，台中肺癌發生率在2014年到2017年逐年增加，就是因為空汙，這段時間就是中部民眾認為空污最嚴重的幾年。世界的潮流是減煤，台電中火重啟二號機組是違背世界潮流的作法。為了讓黃健豪與羅廷瑋議員在抗議之時能抱持身體健康，她帶來山城東勢的梨子，讓兩位議員靜坐抗議時能清肺潤嗓，為市民發聲。

台電副總經理徐造華表示，集會遊行是人民的權利，只要是合法申請、理性訴求的集會，台電都予以尊重。穩定供電及環保一定要兼顧，目前非空汙的旺季，台中市用電需求近5年來成長20％，加上中部地區用電量有高達80％時間均由他區域供應。

徐造華強調，台電有穩定供電的責任，民眾有用電的需求；台電將完成環保設施改善的2號合法機組投入供電行列，並無不法，卻遭到台中市政府的政治操弄，讓民眾誤以為只要中火停工台中空汙就會改善。市議員要夜宿台中火力發電廠，因那是他們的權利，台電都予以尊重。

(中時 )