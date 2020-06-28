八大電視後疫情時代突破重圍，與韓國以驚悚原創知名的OCN電視台跨國合作，強強聯手推出「OCN劇場」，精選在韓創下高收視口碑的驚悚原創神劇包括《VOICE》、《VOICE2》、《壞傢伙們》、《WATCHER監視者》、《如實陳述》等等，集結韓國一線實力派演員張赫、金材昱、馬東石、朴海鎮以及「少女時代」秀英等人，接力上陣。

為此，八大電視特別企劃推出前導創意預告，3支影片陸續於頻道及網路社群強力播放，每支20秒影片零台詞，卻驚悚指數爆表，引起網友熱烈迴響討論，短短幾天超過20萬人搶看！就連狼人殺偶像黃偉晉、陳零九與邱鋒澤等人，對前導創意預告大讚酷斃，更興奮表示，非常期待這系列驚悚韓劇。

韓國OCN電視台與JTBC、TvN並列為韓國前三大有線電視頻道，尤其OCN電視台獨樹一格以製作驚悚、推理、偵探原創戲劇聞名，因看重台灣市場，這次破例與以經營韓劇及多元戲劇為名的八大電視策略合作，同時八大電視也正式成為OCN電視台海外唯一合作夥伴，對此，八大電視也希望藉由「OCN劇場」的推出，能提供給台灣觀眾更多元、豐富的原創驚悚戲劇類型，開拓台灣觀眾更不一樣的視野享受。「OCN劇場」7月4日起每週六晚間10點30分於八大綜合台播出。

(中時 )