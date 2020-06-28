1名來自美國的正妹，被發現下半身赤裸慘死在家中。此名少女12歲時就開始演出廣告片，並在服裝店裡工作，直到自己20歲那年，她開創自己的新事業「出演嘿咻片」，然而某日卻被好友發現身亡家中。

據了解，這名美國20歲少女，在她仍是12歲時，就已經自己接廣告拍片、在服裝店上班賺錢，直到她20歲那年，少女嘗試開闢自己新事業「出演嘿咻片」。少女表示，雖然自己一開始對著鏡頭前，要現場脫去自身衣物全身赤裸感到害羞，但她信心十足的認為，只要多做幾遍習慣就好。

然而，日前少女好友要前去家中探望時，卻發現少女下半身赤裸慘死家中，立即報警處理。經警方調查，推測少女友可能拍片過多，尿道早已經感染病菌，腎臟也連帶受損，進而毒素累積過多無法排毒身亡。少女好友表示，少女本身很愛喝酒，她曾表示希望能成功戒酒，不料卻在僅20歲時香消玉殞，令許多人感到惋惜。

(中時電子報)