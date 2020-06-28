藍委摸黑佔領立法院噴漆 反對監委酬庸

立法院即將處理監察院人事案，國民黨不滿總統提名前總統府秘書長陳菊擔任監察院長。國民黨黨團今天突襲佔領議場，佔領立法院議場，以自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議。國民黨主席江啟臣今天表示，國民黨反對為了護航陳菊，要以臨時會強行通過監察院的提名。要求蔡英文總統撤換陳菊，「不撤換陳菊，我們決不退出議場。」

江啟臣說，長期主張廢除監察院的民進黨，將監察院人事同意權當成緊急重大議案，急於在臨時會通過，對於監察院的「重視」超乎社會大眾對於民進黨的認知。所提出的人選更是從弊案連連的被監察對象，綠油油的民進黨員，或是操守備受質疑的違建大戶，幾乎無一適任。從程序到人選都禁不起外界考驗。然而善於操作的民進黨，仍全力將目光焦點導向廢除監察院的議題，企圖轉移外界對這次提名人選不適任的批判砲火。

江啟臣表示，善於操作輿情的民進黨，提名一遭到外界質疑，竟拋出「考監兩院存廢」的憲改議題，轉移外界對這次提名人選適任度的批判砲火！修憲尺度的重大變革，竟淪為分贓政治的遮羞布；中華民國的憲政體制，怎能如此糟蹋？

江啟臣主張既然要修憲，就應該全面針對政府運作權責相符一起討論。民進黨對於考試監察制度的痛恨，並非完全來自於制度的考量，更多是對於中華民國五權憲法的排拒，國民黨不同於民進黨的政治思考，樂於針對制度思考，在提高政府效能、監察權落實、考試權中立性不變，以及政府運作權責相符的前提下，討論憲改議題。

江啟臣表示，進行修憲程序不代表我們就要通過不適任的人事案。既然總統府已經成立修憲平台，民進黨就應該撤回提名、宣示廢考監決心，而非拿廢考監的修憲議題來當不適任人選與酬庸的遮羞布。

《獨家》國民黨立委突襲佔領立法院，要求撤回陳菊的監察院長提名。因立法院祕書長林志嘉不讓媒體入內採訪，國民黨團只好自力救濟，以網路直播表達訴求。(黃世麒攝)

國民黨團總召林為洲出面說明佔領議場行動。(黃世麒攝)

《獨家》國民黨立委突襲佔領立法院，在議場內貼上撤回陳菊等標語。(黃世麒攝)

《獨家》國民黨立委突襲佔領立法院，要求撤回陳菊提名。(黃世麒攝)

《獨家》國民黨立委突襲佔領立法院，要求撤回陳菊提名。(黃世麒攝)

《獨家》國民黨立委突襲佔領立法院，在議場內以噴漆噴上撤回陳菊等標語。(黃世麒攝)

《獨家》國民黨立委突襲佔領立法院，在議場內以噴漆噴上撤回陳菊等標語。(黃世麒攝)

《獨家》國民黨立委突襲佔領立法院，要求撤回陳菊的監察院長提名。(黃世麒攝)

《獨家》國民黨立委突襲佔領立法院，要求撤回陳菊的監察院長提名。(黃世麒攝)

取自賴士葆臉書

取自賴士葆臉書

《獨家》國民黨立委突襲議場成功國民黨立委佔領議場，將委員座椅擋住大門後,立委李貴敏在旁休息堅守不退。(黃世麒攝)

《獨家》國民黨立委突襲議場成功國民黨立委佔領議場，將委員座椅擋住大門。(黃世麒攝)

《獨家》國民黨立委突襲佔領立法院，由於院方不願開啟冷氣，立委自力救濟搬來冰塊降溫，並自嘲待遇比太陽花學運還不如。(黃世麒攝)

《獨家》國民黨立委突襲佔領立法院，由於院方不願開啟冷氣，立委自力救濟搬來冰塊降溫，並自嘲待遇比太陽花學運還不如。(黃世麒攝)

桃園市議員「村長」詹江村率十幾名支持者到立法院正門口抗議監察院長被提名人陳菊，聲援佔領議場的國民黨立委。（周毓翔攝）

(中時電子報)