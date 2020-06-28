台南4歲女童雙腳遭葉姓繼父用熱水燙傷，且延誤就醫2周導致潰爛，引發網友撻伐，女童母親與繼父第一時間堅稱是女童自己玩水燙傷，台南市社會局深入了解，繼父鬆口坦承，是因女童不服管教，「才會不慎以熱水燙傷」，警方初步偵訊後，依兒權法與傷害罪等，將繼父、生母隨案送地檢署複訊。

警方偵辦女童疑似遭燙傷虐待，今天一傳喚女童生母、外婆、舅舅與繼父等親友，初步了解，繼父因為管教問題，要用熱水「嚇唬」女童，燙傷女童雙腳。

醫院表示，女童主要傷勢在雙足背，深2度燒燙傷約4至5％，傷勢頗為嚴重，目前收治奇美醫學中心燙傷中心，但即使康復也恐怕將留疤。

女童生母有3段婚姻，跟前夫與現任丈夫一共生了4名小孩，被燙傷女童是她與第1任丈夫所生，與第2任丈夫則生了2名小孩，1名出養、1名由第2任丈夫扶養，與葉男今年3月又生了第4個孩子，目前女童、生母、繼父與新生兒等4人同住，鄰居對於一家人印象是媽媽很年輕，常帶著小孩出門，感情好像還不錯。

(中時 )