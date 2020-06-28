WeTV《陳情令》去年6月27日開播至今已滿一週年，粉絲仍念念不忘，該劇宣布曝光長達160分鐘的超長訪問花絮，讓劇迷重返去年夏日的美好。《陳情令》捧紅主演肖戰與王一博成流量男神，兩人在戲裡的兄弟情誼被湊對為「忘羨CP」，肖戰曝第一次看到王一博時，對他印象是「鄰家男孩」，沒想到兩人越來越熟識時，彼此的稱呼改為「老王」、「老肖」外，王一博更藉著帶他打手遊而尋找成就感，虧他玩遊戲沒天賦，讓肖戰忍不住說「我第一次玩」。

兩個大男孩也因拍戲變得熟悉，私下互動更以相互吐槽為樂，肖戰曝王一博「天天打我，天天罵我」，王一博笑回：「誰打誰？」顯見兩人好交情。肖戰透露王一博與飾演的藍忘機一角個性貼近，「不熟的人看到他，會感覺有生人勿近的氣場，感覺脾氣不好。」王一博則說自己屬於慢熱型的人，熟悉的話，相處上會變不一樣。他形容肖戰與飾演的魏無羨一角：「個性都很皮，笑容甜，本人與角色很像。」

肖戰（左）與王一博兩人在WeTV《陳情令》網友腦補是「忘羨CP」。（WeTV 提供）

兩人透露，拍《陳情令》拍到彼此太熟，只要一對戲，就忍不住嘴角上揚，然後笑場，只好互打對方，打到互問「還會笑場嗎？」才進行拍攝。肖戰透露了王一博在拍攝現場糗事，「有一場戲，王一博抱著一個小孩，奔跑時，跑著跑著抱著居然摔倒了。」虧他體力不支，王一博解釋，「就是戲服裙子長，跑著的時候不小心踩到裙子。」

談及演了這麼多古裝戲，長時間戴頭套下，對於自己的髮際線會不會擔心？肖戰坦言，若是哪一天髮際線越來越高，會動念去植髮，而《陳情令》是王一博第一次拍古裝戲，他透露，戲中裝扮頭上戴著抹額，長時間拍攝下，額頭上會留下有印記。肖戰與王一博自演出《陳情令》後成新一代流量男神，自該劇後，肖戰與楊紫合作拍攝《餘生，請多指教》，王一博則與趙麗穎演出奇幻古裝劇《有翡》，兩劇將會在騰訊視頻海外版WeTV播出。

(中時 )