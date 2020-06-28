蔡燦得27日晚間參加電影《犬犬風塵》舉辦的全台首創人犬共享的「犬犬露天電影院」特映會，身為養貓20多年的資深貓奴，她坦言比起對戶外活動接受度不高的貓咪，能與狗狗露天看電影讓她深感羨慕，不過笑稱：「我小時候養過狗，非常喜歡狗，但我對狗和小孩的想法一樣，『玩別人的就好』！」

蔡燦得與7隻愛貓同居，她表示過去貓聚時，曾試著辦過類似的觀影活動，「不過所有的貓都躲在籠子裡，全程都沒踏出籠子過，最後只變成貓奴們的見面。」

王丁筑首次帶著愛犬「鳥仔」看電影。（摘自IG）

《犬犬風塵》舉辦的全台首創人犬共享的「犬犬露天電影院」特映會。（繁盛映畫提供）

《他們在畢業的前一天爆炸2》的王丁筑則首次帶著愛犬「鳥仔」看電影，她形容自己「就像2歲小孩的媽，慌亂之手足無措！」，並表示：「狗狗一到新環境就開始躁動，非常興奮及焦慮地到處張望嗅聞，她每次到外面都無法忍耐超過3分鐘坐好，常常被這個世界所吸引！」

28歲的王丁筑2016年底結婚至今，和攝影師丈夫的感情穩定，問起2人領養狗狗的契機，她回憶：「在送養會上，狗狗用迷人的笑臉和深情的眼睛，把我先生的魂勾走了！」並開玩笑表示自己是「後母」兼「褓母」的地位，被狗狗搶盡風采也甘之如飴。

「犬犬露天電影院」還吸引藝人李沐、王可元、林俞汝、林睦言、廖文強等人同歡，現場多達40隻汪星人齊聚，萌翻全場。《犬犬風塵》7月3日上映。

(中時 )