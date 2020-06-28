台中市警察局第二分局兩名刑警因偵辦恐嚇案28日凌晨3時到彰化和美嫌犯住處外進行情搜，突遇43歲李嫌攜槍出現，未料扭打中一警中槍，幸送醫無生命危險；二分局也立即會同彰化縣警察局出動霹靂小組圍捕李嫌，並在李嫌住處查獲改造手槍2把、子彈4顆、改造工具及半成品1批，台中市副市長陳子敬下午也特別至二分局及彰化基督教醫院致贈慰問金，慰勞破案有功員警

在情搜過程中二分局小隊長劉承學手臂擦傷，而偵查佐楊中勝肩部遭子彈貫穿，幸經中市及彰化警方合力終於將李嫌緝拿到案，台中市長盧秀燕對於警察局第二分局不分晝夜，於端午節連續假期期間積極認真辦案，英勇逮捕嫌犯，特別指派副市長陳子敬28日下午親至二分局慰勉同仁的辛勞及頒發慰勉金，陳子敬也提醒員警執勤注意自身安全；隨後陳子敬也趕赴彰化基督教醫院與警政署長陳家欽共同探視慰問因公受傷的偵查佐楊中勝，並代表市長致送慰問金；另外，對於彰化縣警察局全力協助圍捕緝獲嫌犯，亦表達感謝之意。

警政署長陳家欽下午亦特別親自南下在台中市警察局楊源明陪同先至彰化基督教醫院探視慰問英勇因公受傷的楊中勝偵查佐，並致贈慰問金，除當面肯定其認真執勤的工作態度，並叮囑安心休養。

(中時 )