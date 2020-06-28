國民黨立法院黨團今天突襲闖入立法院佔領議場，抗議監察院長被提名人陳菊，要求總統撤換陳菊。民進黨立委郭國文傍晚出現在立法院議場，但面對藍委鐵壁封鎖，不得其門而入。郭國文痛批國民黨這是自殺式的抗議，只有愚蠢沒有任何意義，只是為了高雄市長選舉。

郭國文說，陳菊對台灣的人權運動，民主發展有貢獻，社會會給予她一定的評價。國民黨為了高雄市選情，不惜用自虐式、自殺式方式抗爭，只為了選舉，不足取，不會引起社會共鳴。

郭國文呼籲國民黨團應該珍重自己的政治生命，不要用自殺式、撞牆式、跳火坑方式，只是愚蠢而已，沒有其他作用跟意義，國民黨應該速速提早沒意義的抗爭。

對於突然出現在議場，郭國文解釋自己因為是黨團幹部，明天要開會所以提早搭高鐵北上，卻在路上發現議場被佔領，因此才到現場查看狀況並回報給黨團。

郭國文雖然進到議場建築物裡，但是卻無法進到議場，他說所有門幾乎都被國民黨封鎖，只有留一個通道，他看不到國民黨立委，都被椅子擋住，但他有注意到國民黨立委準備了糧食跟水，顯然是有計畫。

(中時 )