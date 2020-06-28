樂天桃猿昨日先發、牛棚都出狀況，洋投威拉諾主投6局狂失11分，張明翔後援2局也失8分，不僅以5比21輸球，還將龍頭寶座敗掉，今日總教練曾豪駒表示，威拉諾因為大爆汗導致先發狀況差，但這並不是藉口，張明翔投球太容易被掌握，將他降下二軍，升上江國謙。

威拉諾昨天主投6局就被敲14支安打，狂失11分為個人新高，11分自責分也是本季聯盟最高，昨日賽後統一獅代總教練就說，看到威拉諾一直流汗就知道贏面較大，今日賽前曾豪駒也說，「他來過台灣知道天氣悶熱，他體質容易流汗，但這都不是藉口，要想辦法解決，第3局告訴他要換上長袖練習衣，之後好球率有提高。」

曾豪駒認為威拉諾狀況沒不好，球速也還有，但控球有偏差，雖昨日失分嚴重，但還是有控制能力。此外也坦言有持續找新洋投，不排除之後陣容變化。

而張明翔在二軍表現相當優異，10.1局投球中僅失2分，自責分率只有1.74，不過本季首度在一軍出賽卻被打昏頭，曾豪駒說，「控球還好，但沒有球速，位置也不太好，太中間，比較容易被掌握，可能因為上來後好幾場沒出賽。」

曾豪駒也直說，「希望二軍選手上來好好把握機會，不要輕易讓機會流失，不然二軍上來一次，結果不好也會影響教練團決定。」張明翔下二軍後，桃猿補上江國謙。

(中時 )