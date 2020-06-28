台東縣歷史建築新港教會會館，受颱風重創後，結構受損屋內嚴重漏水，去年文化部完成審議補助1840萬元，28日舉行開工感恩禮拜，預計400天後完工，縣長饒慶鈴期待修復後，這棟日式老屋能更加安全，並持續對外開放舉辦活動，繼續與各界共同寫下老屋新史。

新港教會會館修復工程開工禮拜於今天下午3時舉行，饒慶鈴表示，縣政府文化處3年前啟動修繕，歷經調查研究以及規畫設計，終於在去年獲得文資局肯定，撥下了這筆修繕費用，感謝上帝給我們滿滿的恩典，也謝謝許進榮議員、林東滿議員，在發包前的督促和叮嚀，終於可以促成這一樁美事，期許工程順利圓滿，如期如質完工。

新港教會說明，日治時期新港支廳長菅宮勝太郎辭去官職，因熱愛成功鎮，便在1932年於海岸邊打造東海岸少見的2層樓日式建築，並稱為菅宮勝太郎宅，隨著時間推移，這棟建築也曾做為成功鎮重要的的醫療場所-高安診所，於2003年登錄為台東縣政府歷史建物。

目前為台灣基督長老教會東部中會所有，並有二手書店進駐，不僅承載成功鎮90年的共同記憶，還是網路爆紅的打卡景點。

2014年麥德姆颱風重創後，老屋多處受損，屋內嚴重漏水，去年文化部核定台東縣歷史建築新港教會會館修復工程總經費2300萬，政府補助8成，約1840萬元。並委託台東縣政府代辦處理，於今年6月發包簽約完成、7月開工，外觀將維持原貌，內部則會抽換樑柱，預計工期400天。

(中時 )