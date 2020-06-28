日前獲頒「全國模範勞工」的藝人鄭人碩，受邀擔任「2020勞動影像嘉年華」及「第14屆勞動金像獎影片徵選競賽」形象大使，並參與拍攝形象廣告演出。他認為今年最偉大的「勞動者」，就是防疫與醫護人員們，「他們不眠不休，總是超前佈署，幫我們防範疫情，我覺得他們是今年最偉大的勞動者。」鄭人碩表示，看到這麼盡力防疫的醫護人員，特別想跟他們致敬，也希望未來有機會演出這類無怨無悔、犧牲奉獻的角色。

2020勞動金像獎影片徵選28日也公布評審陣容，包含導演沈可尚、媒體人盧悅珠及學者郭力昕。沈可尚表示：「這次擔任評審除了對於勞工各產業的精神敬佩之外，剛好這半年要籌備新作品，投入劇本的田野調查剛好與各行各業的調查有深入研究，與今年勞工影展主題剛好相符，因此特別覺得這次很有意義，而勞工定義含括各藍白領階層，而工作是佔人三分之一的生活時間，而工作的觀察像是能探究各眾生對於生命的態度。」

勞動金像獎影片徵選競賽，徵件項目分為30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，凡民國106年7月1日以後拍攝完成、以勞動為核心議題的影片均可報名，徵選競賽徵件期限為109年7月31日，簡章及報名資訊可至勞動局網站或活動官網查詢下載，徵求與勞動權益、爭取勞動條件及促進勞動尊嚴相關之作品參賽，今年總獎金更提高為75萬元，首獎35萬元獎金更是歷屆最高，連影展形象大使鄭人碩都開玩笑說：「我都想來報名參賽了！」

今年勞動金像獎獲獎影片，首度結合勞工影展，10月8日至22日期間於光點華山電影院及南港喜樂時代影城等地放映，精彩片單將於8月下旬搶先公開。

(中時 )