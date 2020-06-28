結束了這星期的猶他高球錦標賽，PGA美巡賽會員桑默海斯（Daniel Summerhays）就要放下高球桿，手執教鞭教育英才。

現年36歲的桑默海斯已經在PGA美巡賽奮鬥8年，生涯累積進帳900萬美元獎金（約2.7億台幣），在家鄉猶他州打完這一站比賽後就宣布退休，要回他位於猶他州凱斯維爾市的母校戴維斯高中擔任全職教師兼高球教練。

「要正式宣布揮別高球很困難，但經過這麼長時間在PGA奮鬥這麼久、繳出高於平均值的表現之後，我就要向這一切說再見，往人生另一個方向努力。接下來我要試試教育體系，從一個以巡迴賽為重心的職業選手，變成一個老師或導師。」

桑默海斯補充：「你們也會質疑我這一步究竟是對是錯，但我覺得這對我和家人來說是正確的選擇，對我個人成長也有幫助，我很期待人生下一個篇章。」

猶他錦標賽三回合打完，桑默海斯以總成績低於標準桿11桿的202桿並列第28，落後領先者6桿。

(中時 )