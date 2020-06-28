1981年，就讀巴黎第三大學的日本留學生佐川一政，向女同學告白被拒，竟開槍射殺她，還肢解她的屍體分批食用，震驚國際。儘管這起案子廣受矚目，但佐川一政仍因患有精神疾病而免於法律制裁，回到日本後，他甚至將自己的犯案過程撰書出版、四處演說，成為日本紅極一時的人物。

佐川一政在2009年曾受美國媒體《VICE》專訪。他表示，自己從小就是個瘦弱的孩子，小學一年級時，他看到男同學顫動的大腿，突然興起「看來很好吃」的想法。自認矮小、醜陋、帶有強烈自卑感的他，後來迷上一位西方女演員，更因此對高大健康的西方女性產生強烈的渴望，認為藉由咬食，他就能「獲取能量」。

赴法留學卻犯下駭人聽聞案件的佐川一政，對犯行的不避諱態度，反而讓他聲名大噪，回日本後陸續出版近20部著作，還曾出演色情電影。直至2013年中風，生活起居需靠弟弟全數包辦照料，才漸漸不再活躍於大眾面前。

曾以實驗性紀錄片《莉維達．地海之詩》獲哥本哈根紀錄片影展新視角獎的導演維瑞娜．帕拉韋爾與呂西安．卡斯坦因-泰勒，2015年起開始造訪日本，拍攝揭露佐川一政內心自白的紀錄片《食人錄》。發現對他而言，廣受矚目的一生其實已是他逃脫不了的牢籠。

片中，近70歲的佐川一政回憶母親總希望自己能接受宗教洗禮，但他無法成為信徒，只因自己「太骯髒」，且過了多年，自己仍有食人慾望。導演卡斯坦因-泰勒受《紐約郵報》採訪時透露，佐川一政喜歡大眾的關注，且在過去參與的公開活動中，佐川一政從沒承認自己做錯過事情，且面無懊悔。

《食人錄》除探討佐川一政的內心世界外，有自殘僻好的弟弟佐川俊也是片中一大焦點。紀錄片不以還原當年的事實真相為主題，而是透過兄弟對話，探討倆人壓抑的本能及外界未曾接觸過的精神世界。卡斯坦因-泰勒表示，片中弟弟曾問哥哥，是否會想吃掉他，佐川一政報以靜默時，實在是恐懼、荒唐且令人不安的一刻。

而帕拉韋爾與卡斯坦因-泰勒兩人也提及，他們不希望作品中加入創作者觀點的道德立場，因此《食人錄》全片幾乎不存在代表客觀角度的中鏡頭及長鏡頭，希望藉以消除觀眾的觀影成見，走進佐川一政的內心世界。特殊的拍攝技巧也讓《食人錄》在2017年獲得威尼斯影展「地平線單元」評審團特別獎。《食人錄》近期於台上映。

(中時 )