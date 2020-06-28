疫情趨緩，各大表演場館也一一解封。高雄衛武營國家藝術文化中心以德國萊茵歌劇院與衛武營跨國共製的《杜蘭朵》歌劇，為下半年51檔節目打頭陣。衛武營藝術總監簡文彬表示，《杜蘭朵》中有個橋段〈公主徹夜未眠〉，概念是重生（rinasce，義大利文），「我們用《杜蘭朵》作為衛武營下半年的開場，代表我們抱持希望，場館、表演藝術產業以及整個社會能在疫情過後迎接新的生活。」

由知名劇場導演黎煥雄、舞台設計梁若珊、新媒體影像設計王俊傑、服裝設計賴宣吾共同打造的《杜蘭朵》，自2015年起在歐洲連演26場，不僅跳脫過往西方視角，更讓普契尼經典有了嶄新詮釋。其中，賴宣吾為角色設計的風格鮮明服裝，也讓他在德國媒體間贏得「亞洲拉格斐」的美譽。

在衛武營下半年演出節目中，除《杜蘭朵》外，也包含以五位宋詞名家的文學入歌的《王心心作場─蝶戀花》、林懷民一桌一椅劇場《大家都叫我咪咪—林玲慧詠嘆浦契尼》、改編自小說家白先勇作品的同名劇作《孽子》、雲門舞集藝術總監鄭宗龍新作《定光》、國家文藝獎得主王海玲詮釋「女李爾」的封箱之作《天問》等精彩演出。

簡文彬表示，期待用藝文的力量抹除上半年陰霾，「衛武營在疫情期間支持藝術家，維繫創作能量，下半年就是開花結果的時刻。衛武營想念每一位觀眾，我們會繼續做好場館防疫，邀請大家『歸營』共聚一堂，一起感受舞台現場的魅力。」

此外，簡文彬也宣布將開啟「衛武營駐地藝術家」計畫，邀請曾獲台新藝術獎的編舞家周書毅，作為衛武營首位駐地藝術家，「『駐地』一詞是一種承諾，藝術家將深入在地，創造藝術與生活、劇場與社會之間，更密不可分的連結，相信藉由周書毅的觀察與創作，將會更彰顯出衛武營在藝術開放及文化平權兩方面的重要意義。」

周書毅表示，獲選為駐地藝術家如同受「徵召入伍」，「我和衛武營的緣分始於10年前，當時場館還在興建，我與舞者們來到榕園推廣舞蹈，沒想到這座場館，未來將成為以藝術連結生活、連結國際的平台。舞蹈不是在殿堂裡，其實從日常生活就可以發現，近期我們的創作多從戶外出發，作為衛武營駐地藝術家，期望持續從這個方向，把舞蹈帶入社區，把觀眾帶入劇場。」

(中時 )