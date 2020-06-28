新冠肺炎在全球確診人數已經突破1000萬人，然而台灣疫情趨緩，端午連假出現了大批出遊人潮，這一幕讓不少醫師感到憂心，胸腔重症醫師蘇一峰就表示，全台灣民眾的防疫心態卻已經鬆懈到極點了，真的可怕。

今（28）日全球新冠肺炎確診個案數已達1000萬，死亡人數更是超過50萬人，但台灣的端午連假在各地都湧入了大批觀光人潮，蘇一峰臉書上也貼出2張墾丁大街的人潮畫面並感嘆，「6/28在這個全世界確診個案來到一千萬例的現在，全台灣民眾的防疫心態卻已經鬆懈到極點了……真的很可怕……」。

蘇一峰強調，他並不是反對大家出去玩，但記得出門要戴上口罩，而過去守護台灣的神秘力量，就是靠大家的防疫意識，戴上口罩、維持社交距離以及勤洗手。

最後，蘇一峰也反問全台民眾，神秘力量現在還存在嗎？就盼大家面對全球疫情尚未緩和之際，不要鬆懈。

(中時電子報)