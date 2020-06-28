何維健之前推出新單曲〈找到你〉並公佈年初已婚喜訊，他28日傍晚與新婚老婆於超夯電玩遊戲《動物森友會》中舉辦婚禮、重現甜蜜時刻，成為全球首位在《動物森友會》裡「完婚」的歌手！他昨中午率先開放網友「上島」，參觀他和老婆的婚宴會場布置，吸引許多網友排隊進場，還有人貼心送上賀禮，祝福兩人百年好合。

昨重現婚禮，何維健在遊戲中獻上大鑽戒套牢老婆，小倆口分別說出「我願意」三個字，允諾一輩子忠誠於對方；圈外人何太太首度現「聲」心情難免激動，何維健笑說：「她緊張地問我是不是要出聲，我說基本上只要說『我願意』就行了，她原本只想打字。」

夫妻倆為了昨天這場婚禮，早從二個多月前就開始設計遊戲角色的婚紗造型，何維健說：「主要是服裝款式設計，因為不熟練、需要多一點時間慢慢畫，婚禮其他細節，包括婚宴餐館、新家傢俱則是上周二才開始準備。」有沒有像其他人一樣，婚禮前一晚睡不著？何維健笑回：「我們睡得很熟耶！」

何維健28日偕新婚妻舉辦線上婚禮。（CROSS RATIO ENTERTAINMENT提供）

何維健28日偕新婚妻舉辦線上婚禮。（CROSS RATIO ENTERTAINMENT提供）

何維健28日偕新婚妻舉辦線上婚禮。（CROSS RATIO ENTERTAINMENT提供）

(中時 )