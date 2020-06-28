樂天桃猿與統一獅今日進行3連戰最後一戰，前一場桃猿輸球，也輸掉戰績龍頭寶座，派出王溢正要搶回領先地位，不過他不僅被安打數偏高，隊友也漏氣狂失誤，5局打完統一獅9比2領先。

賽前王溢正對上統一獅先發4場拿下3勝，不過此戰從第2局開始就無法止住失分，2局上半獅隊二壘有人時，高國慶安打助球隊先馳得點；3局上半陳傑憲保送後趁爆投上二壘，隨後吳桀睿敲出滾地球造成游擊手林智平失誤上壘，蘇智傑高飛犧牲打再添一分，接著一、二壘有人時陳鏞基安打，獅隊以3比0領先。

第4局桃猿失誤更多，陳傑憲、吳桀睿安打拿下第4分後，二壘手郭嚴文、游擊手林智平接連失誤，桃猿再掉2分，教練團緊急更換游擊手馮健庭，不過這已讓王溢正大受影響，他發生本場第3次暴投後，陳鏞基敲出二壘打，攻下此局第4分，隨後桃猿換投江國謙才止血，獅隊以7比0大幅領先。

桃猿在4局下半靠林泓育2分炮追回分數，不過下半局獅隊又有攻勢，林祖傑陽春炮，陳傑憲及代打的潘武雄都敲出二壘打追分，5局結束獅隊以9比2大幅領先。

(中時 )