國3南投廂型車自撞護欄冒濃煙 5人受傷送醫 19:302020/06/28 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白色休旅車行經國3南下239公里失控自撞護欄，造成駕駛在內等5人受傷送醫。（南投縣消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白色休旅車自撞護欄，車頭、引擎蓋嚴重毀損，右前輪脫落，佔據外側車道及路肩。（南投縣消防局提供／王文吉台中傳真） 白色休旅車自撞護欄，南投縣消防局出動2輛消防車及4輛救護車，從車內救出5人送醫急救。（南投縣消防局提供／王文吉台中傳真） 端午收假日，國道3號南投段發生自撞車禍，1輛白色休旅車28日晚間5時許行經南下239公里，不明原因失控自撞護欄後，打橫佔據外側車道及路肩，車體有冒煙情形。南投縣消防局獲報立即出動2輛消防車及4輛救護車搶救。警消到場時車輛已無冒煙情形，從變形車體內救出5名傷者，其中1人傷勢較重， 均送往竹山秀傳醫院急救，事故原因正由國道警方調查中。 (中時 ) #情形 #國道 #原因 #急救 #警消 也許您會感興趣 社會熱門新聞 前長榮美女空姊郭芷嫣嗆「機師餐加料」 官司正式落幕 - 社會 影》駁火現場煙霧瀰漫！台中2警中槍 霹靂小組怒逮嫌犯 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 彰化男駁火槍傷台中警 竟是書法大師！ - 社會 辣妹出演AV片後經見私處裸露慘死 竟是染上這種病 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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