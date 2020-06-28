白色休旅車自撞護欄，車頭、引擎蓋嚴重毀損，右前輪脫落，佔據外側車道及路肩。（南投縣消防局提供／王文吉台中傳真）

白色休旅車自撞護欄，南投縣消防局出動2輛消防車及4輛救護車，從車內救出5人送醫急救。（南投縣消防局提供／王文吉台中傳真）

端午收假日，國道3號南投段發生自撞車禍，1輛白色休旅車28日晚間5時許行經南下239公里，不明原因失控自撞護欄後，打橫佔據外側車道及路肩，車體有冒煙情形。南投縣消防局獲報立即出動2輛消防車及4輛救護車搶救。警消到場時車輛已無冒煙情形，從變形車體內救出5名傷者，其中1人傷勢較重， 均送往竹山秀傳醫院急救，事故原因正由國道警方調查中。

(中時 )