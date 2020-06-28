民進黨團總召陳世凱表示，國民黨不應一直把中火當成政治提款機。（陳世宗攝）

台中市議會民進黨團針對28日國民黨市議員大動作到中火陳抗發表回應，強調空汙的解決與用電的平衡是一個高度科學的事務，必須務實面對；以政治鬥爭方式，動員包圍發電廠是一個十分民粹的動作，無助於問題的討論與解決。

民進黨團總召陳世凱表示，國民黨民代前往中火靜坐抗議，中火所發的電是全民在使用，在其中也包含了在場的民代及抗議民眾們，不應該這樣將發電妖魔化，甚至認為中火發的電都是不公不義的。如果國民黨議員們真的認為讓中火發電如此不公不義，那麼從明天起，請各位議員服務處不要用這些不公不義的電吹冷氣，不要一邊吹著冷氣，一邊抗議中火發電。

市議員何敏誠表示，國民黨一直在說目前空氣晴朗、藍天天數變多是盧市府努力所致，但卻忽略了台灣最嚴重的空汙季是在秋冬，而非夏季；因夏季一般降雨較多、對流也較好，所以空品會較好。一到秋冬，東北季風加上中央山脈的影響，空品就變很糟，這是結構性問題，加上中火不是唯一需要改善的污染來源，還有移動污染源、逸散污染源等污染來源，國民黨不應一直把中火當成政治提款機。

市議員邱素貞質疑，這幾天的空氣品質一直維持在良好的等級，今天的空氣品質，台中甚至好過台北，在這種風和日麗的天氣，大動干戈的意義到底在哪裡？呼籲盧秀燕市長還是要回歸改善空污的具體作為，少點政治操作。

市議員鄭功進強調，中火近幾日之所以啟動2號機組，並不是因為缺電，而是讓運作很久的1號機關機維修，這叫調度，而非增加。國民黨部分人士，一再昧於事實，透過聳動的標題帶風向，不禁讓人懷疑背後的政治算計。事實上，台灣的供電確實綠燈不缺電，但發電機組依規本來就要輪流維修，請政治操作切勿凌駕民生用電專業，影響民眾用電安全，並不合理。

市議員施志昌說，中火議題是盧秀燕市長不知道如何施政所創造出來的標的。上任前說市長換人空氣換新，上任後發現解決不了問題，只好「製造問題」，在盧市長指引明燈的號召下，國民黨議員飛蛾撲「火」，彷彿文革用口號鬥爭的方式，完全捨棄理性思考，有機會就到中火搭起秀台。

施志昌認為，國民黨議員這一年半來也見證到盧市府施政不力，只好繼續藉由打中火掩蓋無能的事實。天空如今沒有蒙灰，蒙灰的是在藍天下還搞鬥爭的國民黨議員的良知。

市議員王立任表示，空污問題一直是大家重視的問題，但中火機組的啟動跟空污是否有絕對的關係，市府應該要更審慎評估，而這幾日的空氣品質看來似乎並非絕對。目前正值夏日用電高峰期，盧市府急著抓戰犯的同時，是否該考慮民眾的民生需求，甚至造成嚴重跳電後的經濟損失。建議市府在空污問題的處理上，應該以更全面且專業的角度來探討與解決。

(中時 )