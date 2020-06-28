酷鳥航空董事會本月26日決定解散公司，消費者擔心退票無門，國內航空業者與大型旅行社高階都認為，酷鳥航是由泰國皇雀航空與新加坡酷航共同投資成立的低成本航空，近期將會召開股東大會確定解散事宜，以母公司的背景，應該不致於退票無門，消費者不妨耐心等候。

酷鳥航空原由飛達旅運擔任在台總代理，本月1日雙方結束代理關係，曾在飛達擔任主管的業界人士也認為，以酷鳥航的背景，應該會做好善後工作。酷鳥航空台北航線的旅客以泰國人士居多。

該航本月24日曾宣布要縮編機隊並退租3架飛機、資遣部份員工；但26日宣布因新冠肺炎讓公司遭到嚴重衝擊，已裁撤425名員工，剩下的員工則將待公司清算後才會離職，全員都會依法領到資遣費。

酷鳥航空由泰國航卻航空與新加坡酷航各持股49％，酷鳥航空管理公司持有2％，以泰國廊曼機場為基地，2015年10月，酷鳥航空開闢台北—曼谷航線，疫情發生前提供每日一個直飛航班，以777客機執飛，提供椅距有31吋的基本座位、超級座位、伸展座位，還設有商務艙。

(工商 )