國民黨立院黨團為表示堅決反對監委案，拒絕召開臨時會，並要求總統蔡英文撤換陳菊，在今（28）日下午破門進入立法院議場；民進黨立委痛批，國民黨不想花費時間與體力進行冗長的議事抗爭，卻用偷懶的手法進入議場，揚言會讓藍營長時間待在議場中。

「用破壞議場的手段想省時省力，粗魯又廉價，在此譴責。」民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬說，這幾年來，國會再怎麼衝突，各黨立委也是利用程序手段，秏時冗長排隊，以時間換程序優勢，國民黨立委卻從議場西門門口打破玻璃強行進入議場，根本是想省時省力；他在臉書回應網友時表示，應該讓藍營立委在議場裡面多待幾天。

立委管碧玲則痛批國民黨立委說，「陳菊為了台灣民主被關的時候，這幾個立委在哪裡？」她說，國民黨立委打破議場的玻璃，濫用民主，用來鬥爭為他們爭取民主的人權鬥士陳菊。管碧玲說，陳菊是為民主犧牲的鬥士、也是為勞工權益創造里程碑的勞委會主委，再也找不到第二個有這種貢獻的人，能夠擔任第一屆國家人權委員會的主委；她批評國民黨一再針對陳菊的人事案說，「這個任命誰敢說是酬庸？！」

立委許智傑說，國民黨破壞門鎖顯然不恰當，因為蔡英文總統依法聘任監委，和國民黨執政時期的總統做法相同；他呼籲，國民黨要理性問政，回歸體制內的溝通，不要使用噴漆、破壞或其他偏激的行為，不僅模糊焦點，也會損害國民黨的形象。

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(中時電子報)