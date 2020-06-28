台灣開放新冠肺炎疫情低風險等11國或地區境外生入境，第2批4名香港籍畢業生28日傍晚搭機抵台，4位境外生都對無法參加大學畢業典禮感到遺憾，但充分感受在台老師、同學的溫馨關懷，讓在等待開放入境期間的焦慮與不安，得以釋懷。（陳麒全攝）

台灣開放新冠肺炎疫情低風險等11國或地區境外生入境，第2批4名香港籍畢業生28日傍晚搭機抵台，4位境外生都對無法參加大學畢業典禮感到遺憾，但充分感受在台老師、同學的溫馨關懷，讓在等待開放入境期間的焦慮與不安，得以釋懷。（陳麒全攝）

台灣開放新冠肺炎疫情低風險等11國或地區境外生入境，第2批4名香港籍畢業生28日傍晚搭機抵台，4位境外生都對無法參加大學畢業典禮感到遺憾，但充分感受在台老師、同學的溫馨關懷，讓在等待開放入境期間的焦慮與不安，得以釋懷。（陳麒全攝）

台灣開放新冠肺炎疫情低風險等11國或地區境外生入境，第2批4名香港籍畢業生28日傍晚搭機抵台，4位境外生都對無法參加大學畢業典禮感到遺憾，但充分感受在台老師、同學的溫馨關懷，讓在等待開放入境期間的焦慮與不安，得以釋懷。

應該部份國家與地區新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布，優先開放11個低風險國家、地區應屆畢業生分批返台處理後續事宜，暨26日首批8位境外學生來台，辦理畢業等相關手續，28日傍晚也有4名香港籍學生搭機入境。

中央大學莫姓畢業生表示，等待4個月時間，終於重回台灣，內心很憂心，對於無法參加大學畢業典禮覺得很可惜。他說，目前己經考上台灣的研究所，此行來台後，將等到碩班新學期開學。

文化大學鄭姓女畢業生表示，錯過了畢業典禮有些遺憾，也因為疫情因素，使得家人都無緣前來。原本計劃畢業後想考空服員，並且想在台灣工作，但因為疫情因素，許多航空公司招考也都中斷，因此會在重新思考未來。

元智大學張姓女畢業生毫無猶疑的喊出已經等待了「140天」終於再回到台灣，在之前對於「無限期的等待，感到相當焦慮」，因為有很多包括租屋、畢業等程序都必須要在台灣處理。

她說，非常感謝房東沒有催著要趕快處理租房的事情，也非常體諒，而一些老師、同學們也不斷透過網路期盼她「趕快回來」，讓她覺得很溫馨；在完成離校手續後，就會先回香港工作。

她表示，在台灣讀了4年書，卻沒有能參加大學的畢業典禮，的確相當遺憾，但事情發生有它種種因素，在這段時間也經歷很多，香港僑生也在這段時間結合力量，相互關注、扶持，也得到很多。

與張女同學的鍾姓畢業生說，在等待返台的過程中內心很焦慮，也很不安；對於無法參加畢業典禮覺得很可惜，也無法請學校再補一次畢業典禮；這次疫情非預期，只能接受，雖然沒有參加畢業典禮，但是回憶還是在的，與同學、朋友、老師的感情也不會因此沖淡。

至於問到未來是否會留在台灣工作，她透出興奮表情說「希望留在台灣」。

(中時 )