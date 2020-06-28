台鐵死傷事故 談文-大山雙向列車延誤 19:422020/06/28 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵晚間發生死傷事故。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (20:00更新)台鐵局說明，今(6/28)日有新竹開往彰化的區間車(2547次)於19:00在談文=大山站間，有一人侵入路線遭撞及，已通知路警處理，19:38經確認受傷已由119送醫，經路警蒐證處理後，19:55放行，路線恢復正常行駛，影響7列次348分、旅客約2550人。 台鐵晚間發生區間車死傷事故。（摘自交通部台鐵官網） 台鐵今日晚間19:26發生死傷事故，2547次區間車19:00起，談文站至大山站各次南下、北上列車有延誤情形，預計至晚間20:30恢復。 (中時電子報) #19 #大山 #台鐵死傷事故 #談文 #雙向 也許您會感興趣 推薦閱讀 19歲混血女星「只穿三角褲」露超開腿縫引暴動 00:232020/06/24 星光 外籍、港澳人士入境放寛！6／29起登機須出示陰性檢驗報告 14:072020/06/24 生活 民進黨客庄19鄉鎮票退步 蔡英文：全面性、長期部署 16:452020/06/24 政治 國銀第一季海外曝險 美國連19季居冠 19:462020/06/24 財經 暨大、雲科大等19所創育機構多邊合作 加速產業創新 21:062020/06/24 寶島 國銀Q1曝險 美連19季居首 04:102020/06/25 金融．稅務 19客庄硬頸 民進黨屢戰屢敗 04:102020/06/25 政治要聞 陸新增19例確診 北京再添13本土病例 10:502020/06/25 兩岸 濫用藥物年輕化！食藥署：首次嘗試以20到29歲居多 15:242020/06/27 生活 男攀郡大山撞傷頭 黑鷹直升機救下山 11:492020/06/28 社會 生活熱門新聞 因為一件事！美女醫節目驚爆：陳時中在醫界評價非常低 - 時事 報復性出遊有多可怕 好市多這一幕讓千人傻了：難怪全家敢... - 生活 歐日解封名單沒有台灣！網：口罩外交變笑話 - 生活 狂投「62封履歷」都沒回覆 網一看科系：今年超難 - 生活 吃粽子千萬不要配這種水果！醫：超傷胃更難消化 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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