(20:00更新)台鐵局說明，今(6/28)日有新竹開往彰化的區間車(2547次)於19:00在談文=大山站間，有一人侵入路線遭撞及，已通知路警處理，19:38經確認受傷已由119送醫，經路警蒐證處理後，19:55放行，路線恢復正常行駛，影響7列次348分、旅客約2550人。

台鐵晚間發生區間車死傷事故。（摘自交通部台鐵官網）

台鐵今日晚間19:26發生死傷事故，2547次區間車19:00起，談文站至大山站各次南下、北上列車有延誤情形，預計至晚間20:30恢復。

(中時電子報)