民眾黨立院黨團總召賴香伶今晚受訪表示，國民黨今日為反對執政黨提名監委名單而占領立院議場，民眾黨不會加入，但要呼籲民進黨盡快和在野黨溝通，也建議臨時會可以考慮先暫緩。另對於監察院長陳菊等人事案，民眾黨也不支持。

賴香伶指出，臨時會照理應該處理民生議題為優先，但這次卻是要處理考、監兩院及NCC人事案，還有《參審法》、《水利法》等等，這樣的正當性確實不足。

賴香伶表示，對於國民黨占領議場、破壞公物的行為不能認同，但國民黨會採取這樣的手段，都是因為在野黨所提出的主張，包括監委人事及各項議題，執政黨都不採納，等於是被迫做出這樣的行為，這也是民進黨把協商大門關起來的後果。

賴香伶說，蔡英文總統日前說監察院人事案的提名原則是超越黨派，但這次的名單看起來卻不是這麼一回事。有關27名監院人事名單，民眾黨明日將會進行討論，但原則上只有兩個選項：1.不投票；2.投反對票。換言之，民眾黨不會支持執政黨的人事案。

賴香伶建議，民進黨應該展現執政黨的高度，也可以請立法院長游錫堃出面協商。看看占領議場的事情是否還有轉圜的餘地。

(中時 )