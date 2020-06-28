大陸國務院總理李克強28日召開穩外貿工作座談會。李克強指出，大陸要完善出口退稅方式，加快退稅進度，引導金融機構加強信貸、信保、擔保等融資支持，紓解外貿企業流動性困難。同時大陸也將統籌做好疫情防控和穩外貿穩外資工作，加強與相關國家溝通協調，開闢更多方便商務人員往來的「快捷通道」。

新華社報導，李克強在上述會議稱，要按照保就業保民生保市場主體的要求擴大內需。同時，研究推出穩外貿穩外資的新措施，尤其要加大支持力度保住中小微企業和勞動密集型企業，並助力大型骨幹外貿企業破解難題，更好支撐就業穩定。

李克強表示，大陸鼓勵外貿企業轉型升級，提升出口產品質量和附加值，加快發展跨境電商、網路交易等外貿新業態新模式，鼓勵引導多元投入建設海外倉，加大對帶動中小企業出口的外貿服務平台的支持，培育新的外貿增長點。各地要結合本地實際，及時完善穩外貿穩外資相關措施。

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