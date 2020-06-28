于正曝baby拒演《神鵰》內幕又秒刪。(圖／翻攝自微博)

陳妍希當年在《神鵰俠侶》中飾演小龍女，和飾演楊過的陳曉結緣，兩人更因此結婚育有一子，不過她曾因圓臉被群嘲像「小籠包」，近日大陸女星Angelababy在節目辦成小龍女，釣出製作人于正爆料，陳妍希意外被虧，引起陸網議論。

陳妍希和陳曉的《神鵰俠侶》，是由于正擔任製作人兼編劇，當時陳妍希外型被嘲不夠仙氣，還酸她不是小龍女是小籠包，于正也力挺女主角，表示「小龍女，是我選的，我百分百滿意，並且堅信出來的效果。」但他也曾透露會選陳妍希當小龍女，是因為陳曉喜歡，間接暗示陳曉喜歡陳妍希這一型的女生。

不過于正近日在微博分享Angelababy在綜藝節目扮小龍女的仙氣照，寫下「當初你要是沒有生病，來了我的《神鵰俠侶》，那我就不會被群嘲了，此生最大的遺憾！」透露曾請Baby演出小龍女，只是最後無緣合作，但此話卻暗諷到陳妍希，雖然之後將貼文秒刪，但仍引起網友熱議。

不少網友心疼陳妍希無端飛來橫禍，痛批于正「怎麼老這麼多戲」，這讓後來接演的陳妍希情何以堪，「我記得他當時不是還力挺陳的嗎？」、「這讓人得多尷尬，情商略低」。

于正再發文。(圖／翻攝自微博)

對此，于正發文回應：「我也就感慨一下，沒有diss誰的意思，誰不愛盛世美顏？看到美麗的造型感慨一下錯了嗎？真是的～以後儘量閉嘴，不過我估計我做不到，先暫時低調一下吧！ 」

(中時電子報)