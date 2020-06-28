亞洲區塊鏈高峰會（ABS 2020）預定於7月15日至19日舉行的首次「虛擬高峰會」，主題是「區塊鏈應用」，分為7大主軸的場次和議題，預計將吸引全球超過萬名觀眾同時上線。大會執行長費聿安表示，ABS 2020是為期5天的線上高峰會，以7大主軸為特色，其中還有精彩的學者專家交互討論線上論壇，非常值得觀看。

費聿安表示，虛擬高峰會的7大主軸分別為：1、區塊鏈產業應用（第1天7月15日），各界實踐家區塊鏈經驗分享，包括卡塔爾開發銀行、信用卡最大公司的萬事達卡公司和波士頓諮詢集團等，各種行業領導人提出實際應用區塊鏈的經驗和見解，可作為企業成功導入區塊鏈參考。

2、數字資產（第2天7月16日），討論後疫情時代的發展（COVID-19）以及加密貨幣市場的下一步發展，與金融市場和經濟的日益緊密連結。3、深度科技（第3天 7月17日）主軸將聚焦在2個角度，分散式科技的技術難題，以及區塊鏈與其他新興技術的交互影響，包括5G，人工智能，大數據分析、雲計算、物聯網和機器人等的相互作用。

4、創業家精神（第3天7月17日），聽取有關競爭、創新、籌款、營銷、科技等方面的專家意見；有到外太空實戰經驗的太空人克里斯•哈德菲爾德的精闢演講，主題為「關鍵時刻的領導」，對後疫情時代的領導方式有很高參考價值。

5、社會影響力（第4天 7月18日），有強強對決：行政院數位政委唐鳳與《激進市場》作者魏爾，針對許多區塊鏈支持者皆懷抱著「區塊鏈改變世界」的憧憬，本次大會也邀請到了重量級來賓，一同探討「激進數位社會創新」的主題。

6、金融監管（第5天7月19日），邀請金融監管機構的主要官員，就區塊鏈應用、反洗錢法規和代幣發行的合法性等話題發表意見，大會邀請金融監督管理委員會主任委員黃天牧，提出精闢的見解與說明我國金融科技相關政策的推動成果。7、去中心化的未來（第5天7月19日），探討人類對潮流的預測，可聽到英國密碼學家亞當•貝克透露並宣布最大的比特幣祕密。

費聿安說，取得公關體驗票「地球票」的步驟為，1.點www.abs2020.com就進入這個畫面，再按「REGISTER FOR 2020」。2.進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。3. 藍框內打代碼「 DORIS.W 」，就可以免費報名。4.表示1次可以給1至10張免費票。5. 按「註冊」。6. 填好欄位，就完成報名，但是要輸入6個欄位資料。

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