台中市議員黃健豪、羅廷瑋兩人到中火前發起「夜宿」抗議，搭建帳篷表達「抗灰保肺」等訴求。（陳淑芬攝）

台中市議員黃健豪、羅廷瑋兩人到中火前「夜宿」抗議，攜帶衣物等生活用品、搭建帳篷，表達抗議決心。（陳淑芬攝）

國民黨籍台中市議員黃健豪、羅廷瑋兩人28日下午5時許到台電台中火力發電廠前發起「夜宿中火」，開啟抗議第一槍！他們頭戴斗笠高喊「抗灰保肺」、「誓死捍衛台中民眾健康」等訴求，並強調，中火沒有操作許可證，竟重啟2號機，傷害台中人健康，這「不是政治問題，是健康問題」，並呼籲支持民眾及團體帶帳篷加入，用實際行動表達心聲。

中火2號機重啟爭議，台中市政府、中央及台電爭議不休，黃健豪、羅廷瑋兩人發起「夜宿中火」，在支持者協助下午5時許在中火大門前搭設帳棚及抗議攤位，市議會黨團執行長吳瓊華及副書記長冉齡軒到場聲援，現場張掛著「抗灰保肺」、「拒絕重啟2號燃煤機」、「誓死捍衛台中民眾健康」、「蔡英文說電力夠」、「台電打臉蔡英文」等訴求的布條及海報。

黃建豪抨擊，中火在沒有操作許可證的情況下，竟重啟2號燃煤機組，傷害台中人的健康，而監督台電及中火的部分立委還幫中火護航指稱，重啟2號機不會影響台中市空氣品質等語，實在讓人看不下去，他要用自己的方式表達抗議。

黃建豪並強調，台中市有7成到8成民眾反對中火重啟2號機組，中火竟然仗勢政府的包庇，重啟燃煤機組，讓人無法接受。

「台中人已束手無策！」羅庭瑋則說，中火燃煤擴散受害是中彰投地區，而不是在中火煙囪的下方，希望在中火夜宿地點能當成休息站，以來避難的嘲諷方式表達訴求，並呼籲台中民眾一起來避難。

羅廷瑋強調，「這不是政治問題，是健康問題」，誰都躲不過，他希望為孩子、家人表達訴求，並呼籲支持民眾及團體加入夜宿行動，來中火煙囪下避難才最安全。他並強調，後續不排除以更激烈的抗議行為達到訴求，但絕不會為難現場員警，因為他們與大家一樣都是受害者，希望中央聆聽正視。

針對夜宿抗議行動，台電副總經理徐造華回應表示，集會遊行是人民的權利，只要是合法申請、理性訴求的集會，市議員要夜宿台中火力發電廠，台電都予以尊重。他說，穩定供電及環保一定要兼顧，目前非空汙的旺季，台中市用電需求近5年來成長20％，加上中部地區用電量有高達80％時間均由他區域供應。

徐造華並強調，台電有穩定供電的責任，民眾有用電的需求；台電將完成環保設施改善的2號合法機組投入供電行列，並無不法，卻遭到台中市政府的政治操弄，讓民眾誤以為只要中火停工，台中空汙就會改善。

台中市議員黃健豪、羅廷瑋兩人到中火「夜宿」抗議，現場張掛「拒絕重啟2號燃煤機」等訴求布條及海報。（陳淑芬攝）

台中市議員「夜宿中火」抗議現場設置有支持簽名攤位。（陳淑芬攝）

(中時 )