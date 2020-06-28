1名廚師下班後到有女陪侍KTV飲酒作樂，見到坐檯小姐後驚為天人，竟想將她直接帶回並娶做老婆，卻遭到女子當面拒絕。廚師不死心，過沒幾日又前往KTV尋找該名小姐，並在包廂內當下大力撕破小姐的衣著，還大嗆：「娶她要多少我包紅包」，甚至霸王硬上弓得逞，女方立刻求救報警提告。

據了解，受害女子在台中某家KTV工作上班，某日1位廚師下班勞累前往KTV飲酒尋歡，看到她身材姣好，不僅花費高額開台費用，還詢問是否能與自己到摩鐵開房間，立即遭到對方以「這並非我工作範圍內」拒絕。

廚師仍不死心，事隔多日後繼續前往KTV，並照樣點同樣小姐坐陪。不料，就當小姐開門入內沒多久，廚師立刻從後熊抱，帶到包廂內的沙發上撕破身衣物，再行霸王硬上弓。

KTV負責人見女子跑出包廂，身上衣物凌亂不堪，還披頭散髮且身體多處有手掌紅印立即上前關切，得知廚師強迫自家員工進行性關係，然而卻在追問廚師時反被大嗆要花錢娶她，憤而提出告訴。

法官審理時認為，廚師雖然極力表明，與小姐是自然發生性關係，卻發現從小姐的手機訊息裡，她根本完全不願回覆廚師的訊息，全案依強制性交罪判刑4年10個月。

(中時電子報)