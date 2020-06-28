美國海軍在4月30日選中下一代巡防艦「FFG-X」，由義大利芬肯特里（Fincantieri）造船廠的構型得標，不過美國總統川普對軍艦造型有抱怨，他覺得不符合美學，並開玩笑地表示，他會幫助美國海軍修改，如同「裝著飛彈的漂亮遊艇」。

商業內幕(Business Insider)報導，川普在上周四視察威斯康辛州的馬里內特(Marinette Marine Corporation)造船廠，當地將要籌備建造新一代的巡防艦。川普對新軍艦發表評語，他說：「我看過海軍的新船了，我覺得看起來很糟糕。我會幫助海軍改變設計的，讓我們一起把它做成更漂亮的。別擔心，修改造型不會增加花費，甚至比原來價格更低。」

川普補充說：「你知道，有時候，我們可以花更少的錢，就能使它看起來很漂亮。你知道 ，我有一批不錯的船舶設計者，他們給了我一個絕對漂亮的模型，就像是一艘上面裝有飛彈的遊艇。」

美國海軍在2017年提出下一代巡防艦FFG-X的計畫，它必須具備不錯的防空、反水面和反潛能力，也能在未得到大艦隊的支援時先獨當一面。也就是說，FFG-X將是一種排水量較小、較便宜的多功能軍艦。據美國政府的報價，該型艦每艘造價9.4億美元。

Fincantieri’s FREMM Wins US Navy FFG(X) Frigate Competition - Part 1: FFG(X) in details

參與競爭的船廠包括洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、奧斯特造船(Austal )、亨廷頓英格斯工業公司(Huntington Ingalls Industries,HII)、芬肯特里造船（Fincantieri）、通用動力巴斯鋼鐵(General Dynamics Bath Iron Works)來競爭，最終，美國海軍看中芬肯特里設計案，因為該公司的軍艦具有較佳油耗性能，造艦成本也較低而擊敗群雄。

威斯康辛州的馬里內特造船，是義大利芬肯特里造船的美國子公司，取得了55億美元的首批10艘軍艦的建造合約，要在2035年之前交付。該艦的設計是基於「歐洲通用巡防艦」(Fregata Europea Multi)為核心來修改，現役的義大利博加米尼級（Bergamini class)，與法國的阿基坦級（Aquitaine class），也是系出同源，因此外型上有相似，但也有不同之處。

川普可能就是對軍艦的上層外型不滿意，也許他也得知義大利與法國是共用類似艦體而發展不同外型的軍艦，才會有此一說。

美國海軍作戰司令邁克·吉爾迪（Mike Gilday）於4月時表示：「FFG-X將會是美國艦隊未來的重要組成部分。因為這將有助於我們更有效地開展海上分佈式作戰，並提高我們艦隊在爭議海域的部署份量以及區域的作戰能力。」

(中時電子報)