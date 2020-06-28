民進黨立院黨團聲明全文 (翻攝民進黨立院黨團臉書)

民進黨立院黨團今晚於臉書發出聲明表示，國民黨團稍早打破玻璃闖進立法院議場，打算杯葛接下來臨時會將要行使的監察院人事案。這代表國民黨還無法扮演理性在野黨的角色。而國民黨這種「我佔領主席台你就沒辦法」的態度，實有違選民託付的責任。

民進黨立院黨團指出，第5屆監委任期將在今年7月31日屆滿。根據大法官解釋632號，立法院若消極不行使人事同意權將會違憲。因此預計明日開始的臨時會，就將要處理第6屆監委的人事同意權案。

民進黨立院黨團表示，在總統提名後，立法院應依照《憲法》行使職權，由各黨立委審查表決監委人選。然而，國民黨團今天卻直接闖入議場，放棄法律賦予其的權力，以最便宜行事的方式，阻撓臨時會的進行。

民進黨立院黨團認為，成熟的在野黨針對議事杯葛，應先提出對議題的完整論述，再透過法律賦予的議事空間表達訴求。國民黨在立法院已經是連續第二次少數，很遺憾國民黨仍無法告別過去一黨專政時期的習慣，學習如何在民主化的時代扮演一個理性的在野黨，才會以這種「我佔領主席台你就沒辦法」的態度，粗暴處理這次的臨時會。

民進黨立院黨團呼籲，原訂明天上午舉行的談話會，希望國民黨團能夠準時出席，無論有什麼立場或論述，都應回到法定的程序內處理，而非如此輕視憲法賦予的職權以及選民託付的責任。

(中時 )