政府開放讓11個國家的境外生返台，但到今天為止，入境僅8位，銘傳大學國際交流處長劉廣華認為，速度實在太慢，如果台灣又規畫實施109學年的境外生「海外註冊、線上教學」的話，那可以想見，必然會有大批境外新生因此而延後入學，有的可能就決定留在自己國內，或甚至轉向其他國家留學。

對於劉廣華提到，據說政府有109學年度的境外新生「海外註冊、線上教學」的規畫，教育部回應「沒這件事」，而是會依照各國疫情發展狀況，盡量讓境外生返台。

之前有2.6萬境外生因疫情而無法返台，而各校新招將在109學年9月入學的境外新生也有1.6萬，總計有4.2萬個學生等著在暑假期間入境。而政府開放第一批11個低風險國家、地區應屆畢業生返台後，符合資格者有2238名，到今天為止卻只回來了8名。

銘傳大學國際交流處長劉廣華今晚在個人臉書發文質疑，只剩2個半月就要開學，依這樣的進度，境外新生今年進得來嗎？據說政府有109學年度的境外新生「海外註冊、線上教學」的規畫，雖不知真假，聽起來卻是前景堪慮。

劉廣華表示，因為新冠肺炎的緣故，美國許多大學早自2020年3月份起就紛紛改採線上教學，

不過，副作用也已經顯現了，許多名校（如哥倫比亞大學、康乃爾大學）遭到學生提起的集體訴訟，表示沒有獲得應有的優質教育，要求學校退還學費、雜費。

劉廣華說，因為許多科系要手動、實作、展示，要進實驗室，本來就很難全部用線上教學取代教室跟校園體驗，教學品質更是難以周全。這就跟進餐廳點的是牛排，卻送來一塊爌肉一樣，學生不翻臉要求退費才奇怪。

根據英國高等教育調查機構QS的調查，在1萬1000名計畫在2020年出國的留學生中，大概有50％的留學生會因為是線上教學而延後入學，等到可以真正進校園時再註冊；而大概有15％學生表示會因此換國家或放棄留學。

「台灣最美的風景是人，而不是電腦螢幕。」劉廣華說，一旦台灣真的對109學年無法入境的境外新生實施「海外註冊、線上教學」，他很擔心今年還能剩幾個境外新生要來台灣？

(中時 )