高雄市長補選，國民黨市議員李眉蓁傳出可能找韓團隊來輔選，守住基本盤。名嘴黃創夏表示，李眉蓁的得票數字高低將取決於綠營，和前高雄市長韓國瑜丶國民黨主席江啟臣丶李眉蓁的爸爸李榮宗等人無關。

高雄市長補選呈現三足鼎立局勢，名嘴爆料，李眉蓁能夠出線，是因為李榮宗和韓國瑜的關係很好，甚至達到了正韓軍的程度。李眉蓁則表示，未來當然會邀請韓國瑜站台，具體事宜仍在規畫當中。國民黨黨內人士強調，國民黨將兵分四路輔選參選人李眉蓁，高雄市長補選，李眉蓁不能落居小三，否則將重傷國民黨主席江啟臣的領導威信。

黃創夏今晚在臉書貼文指出，作用力與反作用力定理，贏筊走人、不要贏筊又要贏話。李眉蓁的得票數字高低將取決於綠營，和韓國瑜丶江啟臣丶李榮宗等人無關。

網友回應說：「高雄人累了，投票率不會高啦～當選有50萬票就要偷笑了～」、「補選投票率都不高，誰輕忽，誰就落選了！」

(中時電子報)