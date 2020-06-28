白先勇與出版《台北人》的爾雅出版社創辦人隱地、出版《孽子》的允晨文化總編輯廖志峰在紀州庵文學森林的講座中，暢談兩本書的出版點滴。（鄧博仁攝）

白先勇（中）與出版《台北人》的爾雅出版社創辦人隱地（左）、出版《孽子》的允晨文化總編輯廖志峰（右）在紀州庵文學森林的講座中，暢談兩本書的出版點滴。（鄧博仁攝）

今年是同婚通過一周年，也是白先勇的同志文學代表作《孽子》的出版40周年。原訂上半年在衛武營、台中歌劇院以及台北國家戲劇院演出的《孽子》舞台劇，因疫情兩度延期後取消。如今防疫解封，藝文活動恢復，28日創作社劇團也宣布，《孽子》舞台劇將在今年九月底到十月中重返衛武營、台中歌劇院以及台北國家戲劇院舞台，七月起陸續開始售票。

白先勇代表作無數，最著名的莫過於寫出經歷1949年變動的一代的《台北人》，以及寫出1970年代同志處境、人性與人情的《孽子》。白先勇在28日於紀州庵文學森林的講座中回顧兩本書的寫作歷程：「作家對自己的文學和讀者，一定要完全誠實，所以我寫《孽子》的時候，完全沒想到對社會有什麼影響等等，只是覺得我應該要寫出來。」

白先勇表示，「同性戀自古至今，雖然只是人性當中的一小部分，但文學不以多寡判斷，不是人多就寫，人少的就不寫，哪怕只有一個人的經歷，他的處境也是可以寫的。」他表示，「人家說我寫同性戀，我說，我是寫同性戀的人。同性戀的人一樣有父親、母親、有家人，有愛的人，除了愛的對象是同性，其他都跟一般人一樣。」

《孽子》的寫作，受到白先勇在美國讀過的一本報導文學作品影響。書中提到，一位父親發現自己的兩個兒子被騙去拍裸照，父親因此開始調查，發現每年全美有一百多萬名青少年離家或逃家，一大部分是因為同志性傾向被發現，因而被家人趕走，流落街頭。

白先勇表示，在那些採訪故事中，有件事特別觸動人心，「有一位年紀很大的律師，專門收容這些流落街頭的青少年，想辦法讓他們繼續讀書，或找工作找事情給他們做。他過世的時候，所有受過他恩惠的青少年，從各地趕回來看他，替他抬棺。讓我很感動。」這段報導也成為《孽子》最後，傅老爺子過世時，孽子們替他抬棺跪拜的情節靈感。

不過，雖然小說著墨在同志的人性，白先勇寫完之後卻發現發現，他寫出的還有家庭的人倫，尤其是父子之間的家庭糾葛，無論是兒子在尋求父親原諒，或是父親在希冀兒子的救贖，顯現出社會中父權的影響。

《孽子》最早由遠景出版，後來換到允晨文化。允晨總編輯廖志峰表示，他進入允晨工作時，《孽子》與允晨文化的合約其實已經期滿，沒想到白先勇仍願意交由允晨繼續出版，一出就是30年。不過30年來的多個版本中，其中一個版本因為錯字過多，被白先勇「拒絕承認」。白先勇笑說：「這本沒經過我許可，書封也醜，我的書架上沒有這一本，是被我趕出去的《孽子》！」

《孽子》經歷多次改編，目前一共有「四代」演員，最早是1986年的電影版，主角李青由邵昕飾演，第二版是2003年公視改編的電視劇，由范植偉飾演李青，再來是2014年的舞台劇，由莫子儀飾演李青。2020年版舞台劇，李青則由張耀仁飾演。廖志峰表示，相信還會有第五版的李青，「李青會永遠停留在他的18歲。」

廖志峰表示，允晨文化也將在今年九月出版《孽子》40週年紀念的精裝版，將收錄白先勇寫的新版序文。此外，原訂四月舉辦但後來因疫情取消的《孽子》研討會，也將配合舞台劇演出時間，改在下半年舉辦。

(中時 )