路透社報導指出，一個代表美國農產品種植者的行業組織週五表示，大陸要求海外供應商保證其運送的食品不附著新冠病毒，這導致一些供貨商放棄了與大陸的貿易。

代表生產美國一半新鮮水果、蔬菜和果仁的公司的組織Western Growers證實，該組織的許多成員都收到了大陸有關部門的此類要求。"它正在改變我們一些種植者對該市場的反應，"該貿易組織負責聯邦政府事務的副主席Dennis Nuxoll說，"其中一些種植者將放棄出口。"

Western Growers本周就此事向美國農業部和美國貿易代表提出投訴，政府表示會受理。

在週三的一份聲明中，美國農業部和美國食品藥物管理局(FDA)表示:"一些國家因新冠病毒傳播而限制全球食品出口的努力，與已知的科學不一致。"

報導表示，大陸正在採取積極措施，遏制近期與北京一個食品批發市場有關的疫情復發，努力防止任何可能來自進口商品的新感染。

路透報導指出，JBS SA 等全球肉類出口商和一些美國農產品供應商已經同意簽署聲明，確保他們的出口食品的安全。其他農產品和大豆出口企業則對此嗤之以鼻。

Nuxoll說，農產品出口商擔心中國當局可能會拒收易變質貨物，使這些出口遭受損失。"我們知道，川普政府已經對中國的行動提出了反對，並要求政府繼續向中國政府施壓，直到它扭轉這種「不合時宜」的貿易壁壘。

(中時 )