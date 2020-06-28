時力立院黨團總召邱顯智今晚受訪表示，有任何訴求應在黨團協商討論，時力不會加入國民黨佔領立法院議場的行列。另對於監察院人事案，將會採取從嚴審查，並召開公聽會邀請專家學者討論，待會後再決定是否支持監察院長被提名人陳菊。

邱顯智指出，時力一向的主張就是要廢除考監兩院，近來對於通過廢除考監兩院的決議各黨也有共識，將於下會期展開討論。但在廢除前，這次仍要提名最後一屆考監委人選。

邱顯智說，目前的監察院長陳菊等人事案，黨團明日會在討論後，準備召開公聽會，邀請專家學者及各界賢達，一起來商量被提名人應具備的資格與條件。

邱顯智表示，有關監委人事審查，暫時擬定的方式將會採正面表列，如有案在身、曾被彈劾等等，就不予支持。另外，也會要求被提名人針對重大社會議題及人權議題表態。

邱顯智說，有關這次的臨時會，時力主張應盡速處理《港澳條例》，而在還沒有社會共識的狀況下，先不處理《參審法》。

邱顯智表示，作為在野黨，若要修正執政黨的政策，可以開記者會，或透過議程的方式，來爭取社會認同。而明早8點半的朝野協商，還是要坐下來談，希望明天可以見到國民黨一起坐下來開會討論。

(中時 )