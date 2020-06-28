高雄高雄市前議長許崑源27日上午出殯，全台各地近千名「韓家軍」特地到場替許崑源送行。（中時資料照 袁庭堯攝）

高雄市前議長許崑源27日上午出殯，政商界群聚高市殯儀館景行廳為其送行。韓國瑜特地上台闡述許崑源一生貢獻及故事，國民黨主席江啟臣也率眾替許崑源骨灰覆上黨旗。不過，命理師楊登嵙一看大家於喪禮上胸前「黃絲帶」，他表示禮俗應該用白色或黑色絲帶。楊登嵙認為，6月27日高雄市議長許崑源喪禮使用黃絲帶，他吐4字「大錯特錯」。

楊登嵙對《中時電子報》表示，出席喪禮或參加出殯、告別式時，一般會發給白（素）色胸花或白（素）色絲帶佩帶。應以亡者性別，依男左女右方式佩帶。他表示禮俗應該用白色或黑色絲帶，針對「黃絲帶」，楊登嵙解釋說，黃絲帶配戴，最主要代表的概念，是「平安」與「歸來」的祈求，而不是對已往生者的感念，雖然都是跟生命議題相關的場合，不過意思卻大相逕庭。

楊登嵙說，在告別式場合，「若我們配戴帶黃絲帶，希望往生者平安歸來，意義怪怪的？6月27日高雄市議長許崑源喪禮使用黃絲帶「大錯特錯！」

一般說來，黑色從古到今，不論東方西方，都是代表哀傷、哀悼、悲慘的顏色。因此，黑絲帶在如喪禮等場合十分常見。出席喪禮時，很多人會攜上黑絲帶；發生災難時，不少群眾也會繫上黑絲帶默哀。

不過，楊登嵙也表示，現今社會多元化，喪葬禮俗會因每個人、每個家庭的信仰、經濟狀況、需求等因素，會有不同的規劃，因此喪葬流程與習俗沒有一定的對與錯。喪葬禮要走傳統的習俗或是現今較為簡化的流程。

楊登嵙表示，傳統喪禮是披麻戴孝，台灣早期傳統喪禮會有披麻戴孝的喪服制度，家庭成員會披麻戴孝，稱為「上孝」。古代孝服（五服）為斬衰、齊衰、大功、小功、緦麻；現代孝服（五服）為麻布、苧布、藍布、黃布、紅布。以兒子（孝男）、媳婦（孝媳）、女兒（孝女）為主，要穿棉製的白色衣褲。「戴孝」則是在衣袖上端戴上孝布，如果死者是男性，則戴在左袖，女性則在右袖。

現代人常以黑袍孝服、黑西裝、黑套裝為主。楊登嵙說，黑色孝服（黑袍）取代傳統披麻孝服，只需著素色衣服，披上黑袍孝服，鞋子採素色或深色為基準，包鞋以不露出腳趾為原則。黑西裝或黑套裝是偏向西式的喪禮，會選擇以黑色西裝及套裝來代表喪服，男性著深色或黑色西裝，女性著深色或黑色套裝，簡潔而肅穆。

(中時電子報)