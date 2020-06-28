不滿綠營監委提名，國民黨立委28日傍晚破門攻佔立院議場，揚言撤夜死守，包括杏仁哥在內的200多位支持者，約在晚間7時許，陸續前往立院外聲援，目前仍約有超過200多人聚集在中山南路慢車道旁，甚至有人提議要衝破警方封鎖，直接進入給立委打氣，北市警方不敢大意，佈署警力維安中。

藍營立委進駐議場後，北市警方為此緊急調動300多名警力，除立法院外，博愛特區內的行政院、總統府等單位，也加派警力駐守，警方也呼籲民眾理性陳情，不要有過份激情的違法行為，若真的強闖將依法究辦。

(中時 )