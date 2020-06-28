挺立委佔議場 逾200藍營支持者場外聲援 20:512020/06/28 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍營支持者在中山南路旁聲援佔議場的立委。（陳鴻偉翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不滿綠營監委提名，國民黨立委28日傍晚破門攻佔立院議場，揚言撤夜死守，包括杏仁哥在內的200多位支持者，約在晚間7時許，陸續前往立院外聲援，目前仍約有超過200多人聚集在中山南路慢車道旁，甚至有人提議要衝破警方封鎖，直接進入給立委打氣，北市警方不敢大意，佈署警力維安中。 藍營立委進駐議場後，北市警方為此緊急調動300多名警力，除立法院外，博愛特區內的行政院、總統府等單位，也加派警力駐守，警方也呼籲民眾理性陳情，不要有過份激情的違法行為，若真的強闖將依法究辦。 (中時 ) #監委提名 #立法院 #北市警方 #杏仁哥警方 #立委 #北市 #200民眾 #議場 也許您會感興趣 社會熱門新聞 前長榮美女空姊郭芷嫣嗆「機師餐加料」 官司正式落幕 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 影》駁火現場煙霧瀰漫！台中2警中槍 霹靂小組怒逮嫌犯 - 社會 挺立委佔議場 逾200藍營支持者場外聲援 - 社會 奧客訂預約14人未到 老闆致電竟回：「啊？ 我們在吃飯了啊」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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