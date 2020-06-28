前長榮空姐郭芷嫣因為在Line群組內聲稱要對機師餐點「加料」，遭到長榮開除並提告違反民用航空法，日前桃檢予不起訴處分，雖然長榮聲請再議，但仍遭到高檢署駁回確定。對此，郭芷嫣也親自在臉書上以79字回應，更要長榮別再浪費法律資源追殺。

官司落幕後，郭芷嫣在臉書社團《一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels》底下留言，感謝大家關心，她表示，希望這件事就此落幕，前東家和某被桃檢認證要被加料的機師不要再浪費法律資源做無謂的追殺，最後也語帶輕鬆地祝福關心此事的各位，通勤都不會塞車，佳節收尾愉快。

郭芷嫣當時在群組內揚言要「電爆」罷工到一半的空姐，甚至要在機師餐內中加料，因此遭到長榮開除、提告。但檢方認為，郭芷嫣的聊天內容都是插科打諢、閒聊，難認有恐嚇惡意，因此給予不起訴處分。

郭芷嫣親自回應。（摘自臉書社團）

雖然長榮聲請再議，但高檢署認為，桃檢處分沒有違誤，且長榮資料不充足，因此全案不起訴確定。

(中時電子報)