江啟臣

立法院即將處理監察院人事案，國民黨不滿總統提名前總統府秘書長陳菊擔任監察院長。國民黨黨團今天突襲佔領議場，佔領立法院議場，以自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議。國民黨主席江啟臣今天表示，國民黨反對為了護航陳菊，要以臨時會強行通過監察院的提名。要求蔡英文總統撤換陳菊，「不撤換陳菊，我們決不退出議場。」

立委洪孟楷晚間8時55分表示，議場溫度上看40度，國民黨鬥志堅強，充滿信心，並不孤單，會為人民把訴求說出來，

江啟臣表示，感謝委員，下午到議場，今天訴求非常簡單拒絕酬庸，撤換陳菊，因為這名單傳出幾個禮拜，還捉弄黃健庭縣長，還有新北副市長，我們看到民進黨依然堅決要提名，又綠又爛的名單，史上最綠最爛的名單。

江啟臣指出，院長提名人陳菊在市長任內有多少案子被糾正？被彈劾？還辯稱不是針對個人，不用負責嗎？可以擔任監察院長嗎？還拋出廢除考試院監察院議題，是轉移焦點、遮羞布。再怎麼苦，都要守住公平公義，請民進黨撤回名單，不適任的名單請撤回，否則絕對不接受酬庸名單。

另外，江啟臣表示，有人在網路上帶風向，批評國民黨佔領立院，所有損失國民黨負責，不要試圖帶風向抹黑。

江啟臣強調，國民黨不站出來，才是踐踏國會尊嚴。

江啟臣批監委名單 史上最爛最綠

江啟臣晚間抵達立法院議場。(黃世麒攝)

(中時電子報)