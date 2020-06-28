國民黨黨團破門突襲立法院，占領主席台，要求退回前總統府秘書長陳菊的監察院長人事案。國民黨立法院黨團總召林為洲更喊「開電燈、開冷氣，這樣議場內的非藍委就會撤場。」公投護台灣聯盟總召蔡丁貴則直言，何不直接廢除了監察院！

蔡丁貴酸說，國民黨立法院黨團佔領主席台，要求撤換監察院長陳菊的提名，實在太小兒科了。冷氣要開滿開好，飲用水要冰好冰滿，熱茶要泡好泡滿，全民來檢驗國民黨為了一個雞肋監察院長提名堅持反對的耐力有多大多長？不要幾天後就腰酸背痛睡眠不足，吵著要回家。

蔡丁貴表示，陳菊如果那麼壞，為什麼當總統府秘書長就可以？當監察院院長就不可以？監察院長是酬庸，總統府秘書長就不是酬庸？相同一個人，政府機關不同而已，顯然監察院是酬庸院，應該要直接廢掉，何必佔領立法院主席台？站起來與民進黨黨團一起投票廢除監察院就好了。笨笨的國民黨立院黨團！

蔡丁貴還在底下留言問說：「有誰要來立法院賣香腸、黑輪或青草茶嗎？」網友則認為，「你們去立法院，陳菊去監察院，你們闖對地方了嗎？」、「比照太陽花辦理。」、「有種就提案修憲廢考監院！」

(中時電子報)