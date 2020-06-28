（端午連假百貨公司人潮與業績大噴發。圖／遠百提供）

遠百（2903）超級年中慶趁端午連假展開，首4天在長假與疫情趨緩下，帶動報復性旅遊、也對全台11家遠百帶來人潮，遠百分析，天氣炙熱加上偶有暴雨，遠百既有店業績成長超過4成，含遠百信義A13成長則大幅超過5成。其中服飾類男女童裝及化妝品、女用配件皆因連假效益維持超過3成的高成長，一掃前季陰霾。

台中大遠百指出，端午連假因天氣超熱，許多民眾選擇到百貨公司避暑、逛街，進而帶動餐飲業種連假訂位率高，排隊人龍重現。家用家電及服飾類，以「涼感」特色商品購買率最高，像是舉辦全省獨家福利品出清特賣Dyson全面五折優惠，即吸引逾五成人潮購買，經典美式甜甜圈Krispy Kreme獨家來到台中大遠百，亦造成排隊人潮不間斷。

而台南大遠百在連假期間舉辦許多親子活動，單日就舉辦五場寶寶爬行，每場至少有30位「小選手」參加。還有小兵兒童軍事體驗營，吸引年紀最小三歲半的孩子來參加，還有親子一起動手包粽子，參與度爆表。花蓮遠百連假期間總是擠滿觀光客，一到國定假日及連假期間，花蓮人幾乎出沒在遠百角落，連假期間人潮出沒在休閒娛樂及特賣，尤其館內增設室內打彈珠，有別於以往在夜市的型態，在百貨可以吹冷氣打彈珠，對小孩是舒服的體驗。

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