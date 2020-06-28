2020臺灣青年足球聯賽第一循環第一輪，今天在台北迎風河濱公園足球場和高雄國家體育場進行精彩對抗，展現高中球員的活力。

今天的賽事有U18男子組兩場賽事，分別是大同維京對上建功高中，宜蘭高中對上陳信安足球學校，還有U15女子組首場賽事由五權國中對戰高雄陽信，來自台中的五權國中以3比0擊敗高雄陽信，對於球隊的表現，五權國中總教練張維娠指出：「球員在下半場的表現比較符合我的期待，上半場可能因為第一次比這樣的比賽，難免會緊張，所以到下半場後比較進入狀況，球員比較慢熱的這種狀況一直是我們的課題，也希望能在之後的賽事中有所改善。」

U18男子組賽程方面，陳信安足球學校開賽5分鐘就由隊長山邊廉進球取得領先，隨後宜蘭高中展現精實的體能與默契，上半場3比1反超；下半場宜中靠著韋勝杰的精采表現將比數擴大至4比1，不料在第70分鐘陳信安足球學校吹響反攻號角，由許耘睿追回1球。

不過宜中林子軒第72分鐘幫助球隊再將比數拉開至5比2，眼看宜中保持著領先差距準備拿下勝利，但第89分鐘以及傷停補時時間，陳信安足球學校連進兩球，展現韌性硬是將比賽追回至1球差距，可惜為時已晚，終場宜中5比4驚險獲勝。

為陳信安足球學校完成兩顆進球的隊長山邊廉，賽後表示這是自己在青年聯賽的第一場比賽也是最後一場比賽，由於3年前父母親來台工作才有這個緣分在台灣踢球，如今父母在台灣的工作告一段落，自己也要回日本，雖然比賽輸了，還是很享受比賽氣氛，特別是整場比賽隊友和自己就算落後也沒有輕言放棄，給他留下美好回憶，未來回到日本也會繼續踢球。

(中時 )