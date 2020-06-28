行政院發言人丁怡銘今晚發出聲明回應，國民黨今日為杯葛監察院長被提名人陳菊等監院人事案，而強行佔領立院議場。但臨時會中有多項重要議案等待立院議決，不該為此延宕。

丁怡銘表示，陳菊女士一生奉獻給台灣，捍衛民主人權，擔任公職後更表現傑出，高雄市長任內屢屢獲得全國最高市政滿意度殊榮，國民黨對相關人事有異見，應該回歸立院討論。

丁怡銘指出，警方同仁長期參與協助防疫工作，又在端午連假應付出遊人潮、維護國人安全秩序後都已經疲憊不堪，在這連假最後一天的夜晚，應該讓警察同仁好好休息。

(中時 )