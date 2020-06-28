國民黨佔領立院議場 行政院：對陳菊有意見應回歸立院討論 21:152020/06/28 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人丁怡銘 (行政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人丁怡銘今晚發出聲明回應，國民黨今日為杯葛監察院長被提名人陳菊等監院人事案，而強行佔領立院議場。但臨時會中有多項重要議案等待立院議決，不該為此延宕。 丁怡銘表示，陳菊女士一生奉獻給台灣，捍衛民主人權，擔任公職後更表現傑出，高雄市長任內屢屢獲得全國最高市政滿意度殊榮，國民黨對相關人事有異見，應該回歸立院討論。 丁怡銘指出，警方同仁長期參與協助防疫工作，又在端午連假應付出遊人潮、維護國人安全秩序後都已經疲憊不堪，在這連假最後一天的夜晚，應該讓警察同仁好好休息。 (中時 ) #陳菊 #國民黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 林佳龍塞車喊「自己要去塞」 王世堅竟用6字狠酸 - 政治 國民黨要求撤換監委提名 陳菊回應了 - 政治 中計？「村長」不忍了 宣示與韓粉為敵 - 政治 許崑源遺孀告別式後為何道歉？真相曝光 - 政治 和染疫日女接觸的123人為何都是陰性？專家驚爆原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。