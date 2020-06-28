立法院國民黨團總召林為洲率領25名國民黨立委強行破壞立院議場門鎖，闖入議場佔據主席台，全力杯葛監委人事案，同時聲明若不撤換監察院長提名人陳菊絕不退出議場。藍委也堆置椅子擋住議場大門，但因天氣炎熱，還運來冰塊替同志降溫，林為洲也要求立院「開電燈、開冷氣」，但立法院秘書長林志嘉霸氣回應，國民黨團破壞遊戲規則，既然沒有遵守大家明天要協商的約定，議場當然沒有空調。

林志嘉說，現在沒有開會，國民黨跑進去佔領是破壞立法院本來的規則，且明天談話會前8點半還有一個朝野協商，這也是國民黨團總召林為洲要求要開的，國民黨卻沒遵守約定，他也轉達立法院長游錫堃的意思是希望大家冷靜，明天還是照常開會。

林志嘉並指出，立法院已經成立應變中心，因應所有可能的變化，注意立法院的安全跟應有的秩序維護。至於國民黨破壞設備的部分，也都已經錄影存證，到時候誰破壞就會向誰求償。

圖說:國民黨立委突襲佔領立法院，由於院方不願開啟冷氣，立委自力救濟搬來冰塊降溫，並自嘲待遇比太陽花學運還不如。

(中時電子報)